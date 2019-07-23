Denizli'nin geleceği anketle belirleniyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerini şehrin gelecek 5 yıllık stratejik planını hazırlamak için www.denizli.bel.tr adresinde başlattıkları anket çalışmasına davet ederek, "Bugüne kadar ne yaptıysak birlikte başardık. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde yine halkımızın görüşleri doğrultusunda hareket ederek şehrimizi daha da ileri götüreceğiz" dedi.

'Şehrimizin geleceğine birlikte yön verelim' sloganıyla duyurulan ankete Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr'den erişilebildiğini kaydeden Başkan Osman Zolan,"Bugüne kadar Denizlimize ne yaptıysak vatandaşlarımızla birlikte yaptık, birlikte başardık. Bundan sonra da aynı anlayışla, aynı azim ve heyecanla çalışmalarımız devam edecek. Bu açıdan şehrimizin gelecek 5 yılına yön verecek 2020-2024 Stratejik Planı anket çalışması çok önemli. Ben tüm hemşehrilerimi şehrimizin öncelikli ihtiyaçlarını birlikte belirleyeceğimiz anketi doldurmaya davet ediyorum" dedi.

Birlikte karar verelim

Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Denizlimizde bugüne kadar ne yaptıysak vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle yaptık. Dönüp geriye baktığımızda şehrimiz birçok ilin imrendiği bir noktaya geldi. Yeter mi? Tabi ki yetmez. Gece gündüz çalışmaya, şehrimizi daha ileriye götürmeye devam edeceğiz. Denizlimizin ihtiyaçlarını gidermeye, şehrimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ancak ihtiyaçları, sorunları vatandaşlarımızın baktığı pencereden de görmek istiyoruz. Bugüne kadar nasıl birlikte başardıysak, istiyoruz ki bundan sonra yapılacak işlerle ilgili de birlikte karar verelim. Şehrimize birlikte hizmet etme adına bu anketin çok önemli olduğunu düşünüyorum."