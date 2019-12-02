Denizli'nin son 45 yılı haritada

Denizli'nin 1974, 2007 ve 2015 yılında çekilen hava fotoğraflarını adres.denizli.bel.tr ile entegre eden Büyükşehir Belediyesi, çalışmaya 2019 yılını da ekleyerek kentin son 45 yılda geçirdiği değişimi gözler önüne serdi.

Planlamadan, ulaşıma, çevre modellemesinden adres bilgi sistemine kadar hayatın birçok alanında kullanılabilen sistem Denizlililere büyük kolaylıklar sağlıyor. Denizlililerin daha rahat ve konforlu bir yaşam sürmesi için hayata geçirdiği 23 ayrı teknolojik uygulama ile "Akıllı Şehir Uygulamaları" ödülü alan Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılında başlattığı Adres Bilgi Sistemi'ni yenileyerek hizmete sundu. Uydu görüntülerinden çok daha yüksek çözünürlükte http://adres.denizli.bel.tr'de hizmete sunulan sistem Denizlililere birçok kolaylık sağlıyor. Yerleşim alanlarında bina envanterinin çıkartılması, şehir içi ulaşım ağı verisi, her türlü planlama, projelendirme ve konumsal uygulamalarda altlık olarak kullanılacak çalışma Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda halihazır harita üretebilmelerine de imkan sunacak. Güncellenen harita ayrıca mimarlık uygulamaları, şehir planlamaları, çevre modellenmesi gibi çalışmalarda da zaman ve maliyet açısından kazanç sağlayacak.

Ödüllü proje

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentle ilgili her şeyin haritada yer aldığını belirtti, "Hayata geçirdiğimiz 23 ayrı akıllı uygulama ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Akıllı Şehir Uygulamaları" ödülü aldık. Güncellenen Adres Bilgi Sistemimiz Türkiye'ye örnek bir çalışma. Denizlililerin ulaşmak istedikleri otobüs hatlarından nöbetçi eczanelere polis merkezinden ATM'lere kadar ihtiyaç olacak onlarca adrese sistem sayesinde kolayca ulaşılIyor" dedi.