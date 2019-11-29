Denizli'nin tarihini öğreniyorlar

Merkezefendi Belediyesi'nin kültür ve eğitim projelerinden biri olan, ilçe sınırları içinde 10. sınıfta eğitim ve öğretim gören öğrencilerin ücretsiz olarak Pamukkale ve Laodikya Antik Kenti ile buluşturulduğu 'Denizli'nin Tarihine Yolculuk' projesinin ilk dönemi sona erdi.

Laodikya Antik Kenti'nin, Pamukkale'nin, Hierapolis Antik Kenti'nin ve müzelerin ziyaret edildiği kültür gezisine 18 okul ile iki bin öğrenci katıldı. Uzman rehberler ve arkeologlar eşliğinde Denizli'nin tarihinin yerinde öğrenildiği projenin ikinci dönemi Nisan ayında başlayacak. 'Denizli'nin Tarihine Yolculuk' projesi kapsamında toplam beş bin öğrenci Laodikya'yı ve Pamukkale'yi gezmiş olacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, projeyle ilgili şunları söyledi: "Çocuklarımızın, Denizli'nin hatta dünyanın en önemli tarihi yerlerini görmelerinin kendilerine büyük bir katkı sağlayacağını düşünerek böyle bir proje gerçekleştirdik. İlk etabımızda 18 okulumuzda eğitim gören iki bin öğrencimize, Laodikya ile Pamukkale'yi tanıma ve öğrenme imkânı sağladık. Projemizin ikinci etabı Nisan ayında başlayacak. Bu geziye katılan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, bilgileri ve anlattıkları ile öğrencilerimize katkı sağlayan Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'e ve rehberlerimize çok teşekkür ediyorum. Kültür ve eğitim alanındaki faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

Katılımcı okullar

Hilmi Özcan Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi, Erbakır Fen Lisesi, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi, Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi, Oya Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi, Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Denizli Çözüm Anadolu Lisesi, Özel Denizli Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Özel TED Denizli Anadolu Lisesi, Özel Bitek Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.