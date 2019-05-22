Denizli trafiği rahatladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ulaşım alanındaki yeni yatırımlarından biri olan Yeni Cadde'nin hizmete girmesiyle bölge trafiği rahatladı. Zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayan Yeni Cadde'ye tam not veren vatandaşlar bölge için "Paris gibi oldu" benzetmesi yaptı.

Denizli'de ulaşım sorununu tarihe gömecek yatırımları tek tek hizmete sokan Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce hizmete aldığı Yeni Cadde bölge trafiğini rahatlattı. Yeni Cadde ile 29 Ekim Bulvarı, 415 Sokak ve eski Karcı yolunun kesiştiği kavşaktan başlamak üzere; eski Molla Deresi olarak adlandırılan mevkii istikametinden İlbade Mezarlığı ile eski Zahire Pazarı arasından, Örnek Caddesi ile Ahi Sinan Caddesi'nin kesiştiği Ahi Sinan Kavşağı'na bağlandı. Eski Zahire Pazarı'ndan başlayan yeni yol, Tekden Hastanesi arkasından devam ederek, 29 Ekim Bulvarı'na kesintisiz bir şekilde ulaşım sağlıyor. Yan yolları ile birlikte 2 km uzunluğunda, 30 metre genişliğinde yapılan Yeni Cadde ile İzmir Bulvarı ve 29 Ekim Bulvarı arasında bağlantı sağlanarak, Örnek Caddesi, Ahi Sinan Caddesi ve Merkezefendi Caddesi trafiği daha da akıcı hale geldi.

Önemli bir ulaşım yatırımı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, göreve geldikleri ilk günden bu yana her geçen gün artan araç ve nüfus sayısına göre trafiği sürdürülebilir halde tutmak için gayret ettiklerini söyledi. Bu kapsamda köprülü kavşaklar, kavşak düzenlemeleri, alt ve üst geçitler, trafik yönetim sistemi birçok yeni cadde ve bulvarlar açtıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Yeni Cadde de yaptığımız en önemli ulaşım yatırımlarımızdan bir tanesi. Yeni Cadde ile zaman zaman üst seviyede sıkışıklığa neden olan bölge trafiğine bir rahatlama getirdik. Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.