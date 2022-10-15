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Denizlispor ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı

Afyonkarahisar'da Denizlispor Kulübü çalışanları ve futbolcularını taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 4'ü futbolcu 12 kişi hafif şekilde yaralandı

Denizlispor ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı
15 Ekim 2022 Cumartesi 11:29

İsmail Gürbunar (58) idaresindeki 20 AAG 263 plakalı minibüs, Afyonkarahisar istikametinden Denizli yönüne seyir halindeyken Evciler ilçesi Gökçek köyü mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü Gürbunar, kulüp çalışanları Recep Avcı, Yusuf Mercan, Onur Kılınç, Özlem Karakaya, Altay Varol, Mustafa Yıldırım ve Sinan Kodal ile futbolcular Ahmet Tekin, Samet Emre Gündüz, Mehmet Eren Sıngın ve Oğuzhan Sarı yaralandı.

Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizlispor #kaza #haber
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