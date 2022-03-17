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Depoyu doldurup kaçmışlardı, tek vukuatları bu değilmiş!

17 Mart 2022 Perşembe 13:42

Manisa'da, akaryakıt istasyonunda otomobilin deposunu doldurup para ödemeden kaçan ve yakalanıp tutuklanan 3 şüphelinin, olaydan 1 gün sonra kaldıkları apart otelden de parasını ödemeden ayrıldıkları ortaya çıktı.

Turgutlu ilçesinde 10 Mart gecesi Manisa kavşağındaki akaryakıt istasyonuna gelen otomobildeki 3 kişi, pompa görevlisi Barış Gençtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi. Gençtan'ın depoyu doldurup, pompayı çıkarmasının ardından otomobil sürücüsü kaçtı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yeri sahipleri kaçan şüphelilerden şikayetçi oldu. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliler A.U. (20), H.S. (19) ve H.T.'yi (23) farklı adreslerde, önceki gün yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Şüphelilerin bu olaydan 1 gün sonra da kaldıkları apart otelin parasını ödemeden ayrıldıkları ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #akaryakıt #kaçak #benzin istasyonu
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