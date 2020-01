Deprem bölgesinde gece yağışlı geçti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, birçok aile, sağanağa rağmen geceyi AFAD ve Kızılay'ın çadırlarında geçirdi

Akhisar'da meydana gelen depremlerin ardından evlerine giremeyenler, dün geceyi yine AFAD ve Kızılay'ın yardım çadırlarında geçirdi. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede saat 02.00 sıralarında sağanak başladı. Sabahın ilk saatlerine kadar devam eden yağışa rağmen çadırlarda kalmaya devam eden depremzedeler, kurdukları sobalarla ısınmaya çalıştı. Gece boyu artçı sarsıntılar da devam etti. Bölgede, en ufağı 1.5, en büyüğü 3.9 büyüklüğünde yaklaşık 100 artçı sarsıntı meydana geldi. Geceyi artçı sarsıntılar ve yağış altında geçirdiklerini anlatan Mehmet Çoban (45), "Çadırları verdikleri için Allah devletimizden razı olsun. Evimiz, çadırların karşısında olmasına rağmen giremiyoruz. Sabah namazına kalktık ve bir artçı depremle daha karşı karşıya kaldık. 22 Ocak'tan bu yana geceleri çocuklarımla birlikte çadırda geçiriyoruz" dedi. İsmail Ören (72) de, "Gece hava yağışlıydı. Biz de devletimizin verdiği çadırlarda kaldık. İlçe olarak diken üstündeyiz. Depremler bir an önce son bulursa evlerimize geçmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. Evlerini özlediklerini belirten Atiye Küçük, "Çok şükür depremde can kaybımız olmadı. Evimizi çok özledik ve en kısa sürede evimizde uyumak istiyoruz. Yağışlı bir gecenin sabahına uyandık" diye konuşurken, Hüdayi Küçük, çadırların sıcak olduğunu söyledi.

Akdeniz'de iki deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 18 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Yunanistan sınırlarındaki On İki Ada (Dodecanese) açıklarında, saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Denizin 11.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi. AFAD, depremin merkez üssünü On İki Ada'ya 58.2, Marmaris'e ise 148 kilometre olarak kaydetti. İlk belirlemelere göre, deprem Marmaris'te hissedilmezken, sokaklara çıkan ya da panik durumu gözlemlenmedi. Ayrıca bu depremin ardından, saat 04.46'da On İki Ada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin derinliği 16.1 kilometre olarak ölçüldü.