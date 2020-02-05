Deprem korkusunu sinemayla yendiler

Akhisar Belediyesi, deprem sarsıntılarının yoğun olarak yaşandığı kırsal mahallelerdeki çocuklara ücretsiz sinema etkinliği düzenledi. Toplum Sağlığı Merkezi'nden psikologların da yer aldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

22 Ocak'ta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar genelinde meydana gelen deprem sarsıntıları, vatandaşlara psikolojik olarak zor günler yaşatıyor. Manisa Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda Akhisar'da okulların açılış tarihinin 1 hafta ertelenmesi üzerine Akhisar Belediyesi, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik ücretsiz sinema gösteriminin yanı sıra psikolog desteği ile birlikte yüz boyama etkinlikleri düzenledi. Etkinliğe gelen çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Amaç unutturmak

Akhisar'ın kırsal mahalleleri Musalar, Karabörklü, Süleymanlı, Kadıdağ ve Tütenli Mahallesinden gelen çocuklara, Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonu'nda düzenlenen sinema etkinliği ile depremin stresini unutturmayı hedeflediklerini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şunları söyledi: Hepinizin bildiği gibi doğal afet olayları ile yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Akhisar'da 22 Ocak'ta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından şehrimizde büyük küçük binlerce deprem meydana geldi. Biz yetişkinler olarak zor bir dönemden geçerken çocuklarımızı bu stresten bir nebze olsun uzaklaştırmak istedik.

Etkinlikler devam edecek

Psikologların ve çocuk gelişim uzmanlarının da desteğiyle onlara keyifli bir gün geçirebilmeleri için zemin hazırladık. Akhisar'da tedbir amaçlı okulların açılması 1 hafta ertelendi, biliyorsunuz. Bu süreçte çocuklarımız depremi konuşmasın, onlara konuşacak başka konular sunalım dedik ve etkinliklerimize ağırlık verdik. Perşembe günü de Çocuk Atölyesi'nde hep birlikte resimler yapacağız. Tatil boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Gelecek nesillerimizin sağlıklı ve huzurlu yetişmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.