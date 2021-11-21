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Devenin altında ezilmekten son anda kurtuldular

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 'Yuntdağı Deve Güreşleri Festivali' 120 devenin katılımıyla başladı. Deve sahiplerinden 3 kişi develerin altında kalmaktan son anda kurtarıldı

Devenin altında ezilmekten son anda kurtuldular
21 Kasım 2021 Pazar 17:03

Yuntdağı Deve Güreşleri Festivali, kırsal Üçpınar Mahallesi'nde başladı. Hazırlanan arenadaki festivale Ege ve Akdeniz bölgelerinden 120 deve katıldı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı deve güreşlerini yaklaşık 2 bin kişi izledi. Güzel havayı fırsat bilen güreşseverler, bir yandan müsabakaları izlerken diğer yandan mangal yakarak piknik yaptı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve gün boyu devam edecek olan güreşlerde bazı develer güreşmedi, bazılarını ayırmakta ise güçlük çekildi. Develerini ayırmaya çalışan 3 deve sahibi, ezilme tehlikesi yaşadı. Develerin altında kalan 3 kişi görevliler tarafından kurtarıldı. Bazı deve sahiplerinin ise güreşmeyen develerini güreşmeleri için zorladığı görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #deve #deve güreşleri
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