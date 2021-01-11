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Devrilen TIR alev aldı: 1 ölü

Manisa Sarıgöl'de devrilen TIR sürüklendikten sonra alev aldı. TIR'ın şoförü ise kazada yanarak can verdi

Devrilen TIR alev aldı: 1 ölü
11 Ocak 2021 Pazartesi 12:31

Kaza dün saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Denizli'nin Buldan ilçesinden Manisa Alaşehir yönüne giden kırmızı biber yüklü TIR, Sarıgöl ilçesi çıkışında virajı alamadı ve devrildi.

TIR, 150 metre sürüklendikten sonra alev aldı. Kaza, yoldan geçenler tarafından ihbar edildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin çabasına rağmen TIR şoförü kurtarılamayarak, yanarak hayatını kaybetti.

Alevlerin söndürülmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılan şoförün cansız bedeni morga kaldırıldı. Şoförün Moldavya uyruklu olduğu tahmin edilirken, kimliği ise henüz belirlenemedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #tır kaza
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