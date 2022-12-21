Didim'de cinayet! "Katil benim" dedi ama...

Aydın Didim'de Burhan Soydam, av tüfeği ile öldürüldü. Olaydan sonra 16 yaşındaki R.T. cinayeti işlediğini söyleyerek polise teslim oldu. Polis yaptığı incelemede Soydam'ı öldüren kişinin 34 yaşındaki Volkan Özcanbaz olduğunu belirledi. İkilinin arasında 'kız isteme' meselesi yüzünden husumet olduğu da belirlendi. Olay sonrası R.T. ve Özcanbaz tutuklandı

Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Hisar Mahallesi Kocakuyu Caddesinde bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Burhan Soydam, daha önceden kızlarını istediği ancak ailesi tarafından reddedildiği ve bu nedenle aralarında husumet oluşan Özcanbaz ailesinin evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Burhan Soydam ile R.T. ve Volkan Özcanbaz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, Burhan Soydam av tüfeği ile vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soydam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Soydam, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen dün akşam yaşamını yitirdi.

'KATİL BENİM' DİYEREK TESLİM OLDU, GERÇEĞİ POLİS ORTAYA ÇIKARDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülürken, R.T., Burhan Soydam'ı kendisinin vurduğu söyleyerek polise teslim oldu. R.T.'nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak, Soydam'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren kişinin R.T. değil, Volkan Özcanbaz olduğunu saptadı. Özcanbaz, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.