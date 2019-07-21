Didim'de deniz dibi temizliği

Aydın'ın Didim ilçesinde kent protokolünün de katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde, 3 araç lastiği, çok sayıda pet ve cam şişe, kova, demir çubuklar ile şemsiyeler çıkarıldı.

Didim'de deniz dibi temizliği
21 Temmuz 2019 Pazar 15:35
Aydın'ın Didim ilçesinde kent protokolünün de katılımıyla deniz dibi temizliği yapıldı.
Altınkum açıklarında Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven'in de katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği, yaklaşık 1 saat sürdü.
Dalışın ardından denizden 3 araç lastiği, çok sayıda pet ve cam şişe, kova, demir çubuklar ile şemsiyeler çıkarıldı. Çıkarılan eşyalar kıyıda sergilendi.
Gazetecilere açıklama yapan Atabay, denizlerin temiz tutulması konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Atabay, "Karadan ne bulursak denize atıyoruz. Önemli olan temizlemek değil denizi kirletmemek. Denizi kullanıyoruz ama bu bizim malımız değil, bunlar bize miras bırakılan şeyler." dedi.

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