Didim'de deniz kenarında gezen vatandaşlar ceset buldu!

Aydın’ın Didim ilçesinde, deniz kenarında ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin kişinin Tarık Çalpan (57) olduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Didim'de deniz kenarında gezen vatandaşlar ceset buldu!
28 Ocak 2023 Cumartesi 09:11

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınkum Mahallesi 1'inci Koy Mevkisinde meydana geldi. Deniz kenarından geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir erkek görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tarık Çalpan olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Çalpan’ın cenazesi önce Didim devlet Hastanesi morguna oradan da otopsi İçin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tarık Çalpan’ın kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #didim #ceset #haber
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