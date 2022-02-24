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Didim'de denize girmişti, cesedi 7 ay sonra Yunanistan'da bulundu!

Didim'de denize girmişti, cesedi 7 ay sonra Yunanistan'da bulundu!
24 Şubat 2022 Perşembe 10:15

Aydın'dın Didim ilçesinde 7 ay önce denize giren ve kaybolan kişinin cansız bedeni Yunanistan kara sularında bulundu.

Didim'de geçen yıl 9 Ağustos günü Cennet Koy mevkisine gelen Mesut Çobanoğlu, iddiaya göre eşi Sabriye Çobanoğlu ile telefonla görüşmesinde denize gireceğini söyledi. Geç saate kadar eve dönmeyen ve telefonla ulaşılamayan çobanoğlu'nun sailesi durumu polise bildirdi. Cennet Koy mevkisine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, Çobanoğlu'na ait otomobil ve elbise bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizde yaptığı arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı. Çobanoğlu için arama çalışmaları sürerken, yaklaşık 7 ay sonra acı haberi geldi. Yunanistan kara sularında bir erkek cesedinin bulunduğu, yapılan incelemede ise cesedin Çobanoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Yunanistan makamları ile yapılan görüşmelerin ardından Çobanoğlu'nun cenazesi, Aydın'ın Söke getirildi. Çobanoğlu'nun cenazesinin bugün Söke’de toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim #ölüm #deniz ölüm #yunanistan
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