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Didim'de kaza: Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan liseli Ömer Geyik (14), hastanede hayatını kaybetti

Didim'de kaza: Lise öğrencisi hayatını kaybetti
03 Mart 2022 Perşembe 15:49

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Didim-Söke yolu Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ömer Geyik'e, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Abdurrezzak Gür yönetimindeki 45 H 9889 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Geyik, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Geyik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Abdurrezzak Gür ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim #ölüm #kaza
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