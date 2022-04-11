O TOKATIN BEDELİ AĞIR OLDU!
O TOKATIN BEDELİ AĞIR OLDU!
0
HAYATI FİLM OLUYOR
HAYATI FİLM OLUYOR
0
GENÇLİK İKSİRİ BULUNDU!
GENÇLİK İKSİRİ BULUNDU!
0
O ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE!
O ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE!
0

Didim'de kaza: Motosiklet sürücüsü öldü

Didim'de kaza: Motosiklet sürücüsü öldü
11 Nisan 2022 Pazartesi 08:33

Aydın'ın Didim ilçesinde bir otomobil ve motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü öldü 

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Altınkum Mahallesi Yeşilkent Sitesi yakınlarında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 09 ADG 057 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Sarı (47) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sarı yola savruldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Mehmet Sarı’nın cenazesi Didim Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim #kaza #ölüm #motosiklet kazası
Önceki Haber
Ormanlık alanda bir kişi ölü bulundu!
Sonraki Haber
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım!
Soma'da işçi servisi devrildi: 7 kişi yaralandı
Soma'da işçi servisi devrildi: 7 kişi yaralandı
0
Doktor, askerlik şubesi önünde uzman çavuş tarafından öldürüldü
Doktor, askerlik şubesi önünde uzman çavuş tarafından öldürüldü
0
20 kedi ve köpek öldürüldü!
20 kedi ve köpek öldürüldü!
0
Bu da orman vurgunu! Yanan alanı daha az gösterip, diğer alanlardaki ağaçları sattılar!
Bu da orman vurgunu! Yanan alanı daha az gösterip, diğer alanlardaki ağaçları sattılar!
0
Polise 'cinsel saldırı' suçlaması yalan çıktı!
Polise 'cinsel saldırı' suçlaması yalan çıktı!
0
Dumlupınar Üniversitesi Rektörü'nün makam şoförü kazada hayatını kaybetti!
Dumlupınar Üniversitesi Rektörü'nün makam şoförü kazada hayatını kaybetti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.