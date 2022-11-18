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Didim'de trafik kazası: 2 kişi öldü

Aydın Didim'de trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü Mahmut Yatar ve araçta bulunan Tahir Yıldırım yaşamını yitirdi

Didim'de trafik kazası: 2 kişi öldü
18 Kasım 2022 Cuma 12:34

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Güllübahçe- Didim kara yolunda meydana geldi. Söke'den Didim yönüne giden Mahmut Yatar'ın kullandığı 09 ABG 850 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ile Didim Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan arkadaşı Tahir Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim kaza #ölüm
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