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Didim'de yol kenarında ceset bulundu!

Didim'de yol kenarında ceset bulundu!
05 Şubat 2022 Cumartesi 09:17

Aydın'ın Didim ilçesinde vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ettiler. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde, bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi


Olay, dün akşam saatlerinde Efeler Mahallisi'nde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cesedin 55 yaşındaki H.Ö.'ye ait olduğunu belirlerken vicudunda yaralanma veya darp izine rastlanmadı. H.Ö.'nün cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim #ceset #ölü #ölü bulundu
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