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Didim sahilinde şüpheli ölüm

Aydın'ın Didim ilçesinde Engin Sağlamtürk (49), sahilde ölü bulundu. Kayalıklardan düştüğü sanılan Sağlamtürk'ün cesedi kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı

Didim sahilinde şüpheli ölüm
16 Şubat 2021 Salı 08:45

Altınkum Mahallesi 2. Koy mevkisinde,dün öğle saatlerinde kıyıda hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerinde gelen polis ekipleri, yerdeki erkek cesedinin, Engin Sağlamtürk'e ait olduğu belirlendi. Kıyıdaki kayalık yamaçtan düşerek öldüğü tahmin edilen Sağlamtürk'ün cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, arazinin kayalık olması sebebiyle kano yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Ölümü şüpheli bulunan Sağlamtürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #didim #ölüm #ölü bulundu
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