Dikili sahillerinde temizlik var

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Pazar günü gerçekleştirecekleri deniz temizliğine tüm vatandaşları davet etti. 'Dikili'yi seviyorum demekle olmaz' sloganıyla ilçenin sahilleri için çalışma başlatan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Pazar günü tüm Yakamoz sahilinin su altını temizlemek ve Dikili sahillerini sezona hazırlamak için gerçekleşecek deniz temizliğine tüm vatandaşları davet etti.

Dikili sahillerinde temizlik var
24 Mayıs 2019 Cuma 11:31

Dikili'de gönüllerinin başlattığı sahil temizleme mücadelesine sahip çıkan Başkan Kırgöz, etkinlik için Pazar günü saat 10.00'da Şafak Pavey Gençlik Merkezi'nde buluşacaklarını belirterek, "Bize verilen en değerli hazinemiz olan Dikili'mizin sahillerine ve denizine sahip çıkıyoruz. Denizlerimizi temiz tutmak bizim elimizde. Hem denizlerimizi hem de deniz canlılarını koruyarak gelecek nesillerimize aktarmalıyız. Deniz kirliliklerine bir son vermek ve toplumumuzu bu konuda daha duyarlı olmaya teşvik etmek için çalışmalarımızın ilkini başlatıyoruz.  Yaz sezonu öncesi kıyı ve su altı temizliğimizi gerçekleştireceğiz. Etkinliğimize bütün Dikilili hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

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