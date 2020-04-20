Dikili’den 23 Nisan yarışması

Dikili Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel yarışma düzenlenecek. Dikili'de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı, çocuklara yönelik ödüllü bir yarışma ile kutlanacak.

Etkinlik, 23 Nisan konulu şiir yarışması, Ata’ya mektup konulu mektup yarışması ve 23 Nisan konulu resim yarışması olarak üç farklı kategoride gerçekleşecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek yarışma için başvurular 21- 27 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarışmaya katılacak öğrenciler eserlerini e-posta aracılığı ile kulturisleri@izmir-dikili.bel.tr adresi ve 0532 713 40 20 nolu whatsapp hattına gönderebilecekler.

Öğrencileri davet etti

Kentte asırlık coşkuyu düzenleyecekleri yarışma ile kutlayacaklarını ifade eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı korona mücadelemize denk gelmesine rağmen Dikili'mizde, düzenleyeceğimiz yarışma ile bayramımızı coşkuyla kutlayacağız. Dikili'mizin düşleyen, hayal kuran, Ata’sını özleyen tüm evlatlarını yarışmamıza davet ediyorum. Bu yarışma çocuklarımızla bizim aramızda bir köprü oluşturuyor. En kısa zamanda sağlıklı günlerde bayramlarımızı yine bir arada daha yüksek bir özlem ve coşkuyla tekrar kutlayacağız” dedi.