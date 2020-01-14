Dilvin Ak'ın ailesine İstanbul'dan destek

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede hayatını kaybeden Dilvin Ak'ın (13) ölümünün ardından, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar, özel hastanenin yaptığı basın açıklamasının tatmin edici olmadığını belirterek, konunun üzerine gideceklerini ve bu dosyanın kapatılmaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Nazilli Beşeylül Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Dilvin Ak, geçen 31 Aralık Salı gecesi karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle, yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşan Ak, yoğun bakıma alındı. Ancak Ak, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ak'ın ölümü şüpheli bulunup, savcının talimatıyla cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Dilvin'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından geçen perşembe günü, Nazilli'nin kırsal Durasıllı Mahallesi Camii'nde öğlen kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İdari soruşturma

Olayın ardından ailesi kızlarının ölümünde doktor ihmali olduğunu ileri sürüp şikayetçi olurken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Özel hastane yönetimi Dilvin Ak'ın ölümüne ilişkin yaptıkları basın açıklaması, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar tarafından tepki gördü. Nazilli ilçesine gelen avukat grubu, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısına ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından Nazilli Adliyesi önünde basın açıklaması yapan avukatlardan Sefa Bağış, özel Hastanenin yaptığı basın açıklamasından tatmin olmadıklarını, dosyanın kapanmayacağını, Türk adaletine güvendiklerini ve bunun da sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Çağrı yaptı

Avukat Sefa Bağış, Aydın milletvekillerine çağrı yaparak, "Son olarak da Aydın'ın değerli milletvekillerine söylemek istediğim, kurumsallaşmasını tamamlamamış küçük ve orta ölçekli özel hastanelerin ülkemizde bir problem. Bunların denetlerinin en iyi şekilde yapılması gerekir. Bu husus da da Aydın'ın Nazilli İlçesindeyiz. Buranın değerli milletvekilleri ve bekli öncü olmak isterler. Bu konuya eğilirlerse seviniriz. Bu aşamada söylemek istediklerimiz bunlar. Bu işin de takipçisiyiz. Gittiği yere kadar gideceğiz. Gidemediğimiz yerlere de ulaşmaya çalışacağız. Ailemizin bir nebze de olsun rahatladığını düşünüyorum. Adalete olan ve devletimizin kurumlarına olan güvencemiz tam. Bu yolda da çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.