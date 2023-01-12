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Dinar'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Bekir ve Aynur Akkurt çifti hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı

Dinar'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı
12 Ocak 2023 Perşembe 09:28

Kaza, Çay- Dinar karayolunun Karabedir köyü mevkisinde meydana geldi. Çay yönünden Dinar’a seyir halinde olan S.Ö. yönetimindeki 32 ABG 320 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Bekir Akkurt yönetimindeki 35 APK 817 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yol kenarına savrulan minibüs yan yatarken, otomobil ise takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Bekir Akkurt ile araçta bulunan eşi Aynur Akkurt'un hayatını kaybettiği belirledi. Minibüs sürücüsü S.Ö. ve yanında bulunan N.Ö. ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahale sonrası hastaneye götürülürken, Akkurt çiftinin cenazeleri morga konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #kaza #ölüm
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