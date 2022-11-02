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Direksiyon başında baygınlık geçirince denize uçtu!

Direksiyon başında baygınlık geçirince denize uçtu!
02 Kasım 2022 Çarşamba 13:04

Aydın'ın Didim ilçesinde, Şeyhmus Gündüz (59), direksiyon başında baygınlık geçirince, balık almaya geldiği kamyonetiyle denize düştü. Gündüz, çevredekiler tarafından kamyonetten çıkartılıp, kurtarıldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Yalı Caddesi sahilinde meydana geldi. Kamyoneti ile balık almaya gelen Şeyhmus Gündüz, iskeleye yanaştığı sırada direksiyon başında tansiyonun düşmesi sonucu bayıldı. Gündüz, direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetiyle denize düştü. Çevredekiler yardıma koşup, kendi imkanlarıyla sürücü Gündüz'ü araçtan çıkardı. Kurtarılan Gündüz, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, tedavisinin ardından taburcu edilirken, kamyoneti ise vinçle denizden çıkartıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim #kaza #haber
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