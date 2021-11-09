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Direksiyon başında kalbine yenildi

Manisa'da bir kişi otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Aracı ile kaldırıma çarpan sürücü hastanede hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalbine yenildi
09 Kasım 2021 Salı 09:14

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Turan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Erılgaz yönetimindeki 45 ZC 6678 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Baygın haldeki sürücüyü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Erılgaz’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Erılgaz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Küçük Sanayi Sitesi'nde motosiklet tamirciliği yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Erılgaz'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kalp krizi ölüm #otomobil kalp krizi #ölüm
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