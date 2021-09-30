Doğal Güzellikleri ve Tarihi Kalıntılarıyla: Fethiye

Ülkemizde doğal güzellikler ve temiz havası sebebi ile en çok tercih edilen tatil yerlerinden bir tanesi de Fethiye’dir

Ülkemizde doğal güzellikler ve temiz havası sebebi ile en çok tercih edilen tatil yerlerinden bir tanesi de Fethiye’dir. Fethiye’de konaklayan, tatil yapmaya gelen ziyaretçiler Fethiye’yi keşfetmeden dönmemelidir. Fethiye’de ziyaret etmeniz gereken pek çok nokta bulunur. Fethiye Kordon Boyu, Fethiye’yi ziyaret ettiğinizde görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Fethiye’nin en popüler yerlerinden bir diğeri ise Paspatur Çarşısı olarak karşımıza çıkıyor. Paspatur çarşısını gezebilir ve yöre hakkında gözlem yapabilirsiniz. Burada yerli pek çok insanla karşılaşabilirsiniz. Seyahatler esnasında müze gezmek de kültürel bir gezi yapmak isteyenlerin vazgeçilmezidir. Arkeoloji müzesini ziyaret ederek Bizans dönemine kadar uzanan tarihi eserleri inceleyebilirsiniz.

Fethiye'de Ziyaret Etmeniz Gereken Eşsiz Lokasyonlar

Fethiye’de ziyaret etmeniz gereken birbirinden farklı pek çok lokasyon bulunur. Bunlardan pek çoğu eşsiz güzelliğe sahip olması ile kesinlikle görmeniz gereken yerler arasında bulunur. Fethiye’ye çok yakın konumda bulunan Saklıkent Kanyonu bir milli parktır ve Muğla ile Antalya sınırı arasında yer alır. Kesinlikle yolunuz düştüğünde uğramanız gereken bir yer olan Saklıkent Kanyonu, çok yakın tarihlerde keşfedilmiş eşsiz bir doğa harikası olarak karşımıza çıkar. Buradaki serin sular üzerinde kahvaltı edebilir ve doğal güzelliğin tadını çıkarabilirsiniz. Fethiye’de ziyaret etmeniz gereken bir diğer eşsiz lokasyon ise Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu’dur. Özellikle doğa içerisinde vakit geçirmeyi sevenler için eşsiz güzellikler barındıran lokasyonlar arasında yer alır.

Fethiye'de Konaklayabileceğiniz Yerler

Fethiye’de konaklayabileceğiniz pek çok seçenek bulunur. Özellikle merkezi bir alanda konaklamak istiyorsanız şehre yakın olan Fethiye her şey dahil oteller sizin için oldukça uygun olabilir. Ancak çok daha sakin ve doğal yaşama daha yakın bir tatil yapmak isterseniz Fethiye bungalov oteller sizin için iyi bir seçenek olabilir. Fethiye tatilinizi planladığınız şekilde yapmak için otel lokasyonunu da gezeceğiniz yerlere yakın bir şekilde yapmanız zaman kontrolü açısından önemli olabilir. Neredekal.com’u ziyaret ederek Fethiye otellerine göz atabilir ve oteller arasından kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Konaklayacağınız yeri belirledikten sonra da kendinize bir plan belirleyebilir veya farklı bir lokasyonda konaklamaya devam edebilirsiniz.