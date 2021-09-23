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Doktora hastane önünde bıçaklı saldırı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı hastanenin önünde kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayan doktor Göktürk Kaçar (47), bacağından yaralandı. Kaçar, tedaviye alınırken, kaçan şüpheli ise her yerde aranıyor

Doktora hastane önünde bıçaklı saldırı!
23 Eylül 2021 Perşembe 13:08

Olay, saat 10.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi 3007 Sokak'ta meydana geldi. Kardiyoloji doktoru Göktürk Kaçar, görev yaptığı özel hastanenin önünde, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Kaçar'ı tekme ve yumruklarla darbeden saldırgan, daha sonra bacağından bıçakla yaralayıp, kaçtı. Doktor Kaçar, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Kaçar'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #denizli doktor saldırı #bıçaklı saldırı
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