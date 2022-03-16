Doktora saldıran jandarmayı, hastaneden böyle uğurladılar

14 Mart Tıp Bayramı'nda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne giden uzman çavuş A.A. burada kendisine müdahale eden Dr. Tahir Tarimer'i darp etmişti. Daha sonra apandist nedeniyle ameliyat olan uzman çavuş, bugün de taburcu oldu. Uzman Çavuş, jandarma tarafından götürülürken, hastane personeli de onu alkışlarla protesto etti

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., 14 Mart Tıp Bayramı'nın olduğu gün saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A. kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarimer ile tartıştı. Tartışma sırasında A.A., iddiaya göre Tarimer'i darbetti. Dr. Tahir Tarimer'in vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi konulan A.A. ameliyat edildi.

Darp raporu alan Dr. Tarimer, A.A.’dan şikayetçi oldu.



AÇIĞA ALINDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer'i, 14 Mart Tıp Bayramı'nda darbettiği ileri sürülen Uzman Çavuş A.A. (32), tedbiren açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "14 Mart 2022 günü saat 23.50 sıralarında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne apandisit rahatsızlığı nedeniyle başvuran Jandarma Uzman Çavuş A.A. tarafından bir hekimimize yönelik istenmeyen bir olay meydana gelmiştir. Olay sonrası A.A., akut apandisit teşhisi konularak ameliyata alınmış, gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır. Jandarma Uzman Çavuş A.A. hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

ALKIŞLARLA PROTESTO EDİLDİ

Uzman Çavuş A.A. bugün hastaneden taburcu oldu. Jandarma eşliğinde hastaneden ayrılan A.A., hastanede görevli sağlık çalışanlarının alkışlı protestosu ile hastaneden uğurlandı.