Domuz sürüsünün Marmaris sokaklarına indiği anlar kamerada

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklara, iki büyük domuz ile yavrulardan oluşan sürü indi. Marmaris sokaklarında gezen domuz sürüsü, vatandaş kamerasına yansıdı.

Domuz sürüsünün Marmaris sokaklarına indiği anlar kamerada
24 Nisan 2020 Cuma 14:53

Marmaris'te koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. Kedi ve köpekler, belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından  duvar diplerine bırakılan kuru mamaları yedi. Öte yandan iki büyük domuz ile yavrulardan oluşan sürü, Marmaris sokaklarına indi. Domuz sürüsünün sokaklarda gezdiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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