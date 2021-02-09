YOUTUBER'LARA KÖTÜ HABER
YOUTUBER'LARA KÖTÜ HABER
0
İKİ MALZEME İLE GÜZELLEŞİN
İKİ MALZEME İLE GÜZELLEŞİN
0
UZAYLILAR DÜNYAYA İNİŞ YAPTI
UZAYLILAR DÜNYAYA İNİŞ YAPTI
0
FELAKET: 14 ÖLÜ, 150 KAYIP
FELAKET: 14 ÖLÜ, 150 KAYIP
0

Domuzlara çarpan araç şarampole devrildi: 3 ölü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yaban domuzuna çarpan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, aynı aileden 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi

Domuzlara çarpan araç şarampole devrildi: 3 ölü
09 Şubat 2021 Salı 12:51

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Simav-İzmir kara yolu Hisarbey Köyü kavşağında meydana geldi. İzmir'den Simav yönüne giden Tuncay Damrık'ın (32), kullandığı 43 ABT 239 plakalı hafif ticari araç aniden yola fırlayan bir yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Damrık, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Damrık'ın aynı evde yaşadığı ve birlikte oto-yıkama dükkanı işlettiği ağabeyi Erdoğan Damrık (36) yaşamını yitirirken yengesi Hatice Damrık (36) ve eşi Ayşe Damrık (32) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumları ağır olan yaralılardan Ayşe Damrık ve eltisi Hatice Damrık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #kaza #trafik kazası
Önceki Haber
Bahçeli: İlk dört maddeye bağlı kalarak, Anayasa yazım sürecinde varız
Sonraki Haber
YouTuber'lara kötü haber!
Tartıştığı kuzenini öldürdü
Tartıştığı kuzenini öldürdü
0
TIR, trafik ışıklarında kaza yaptı
TIR, trafik ışıklarında kaza yaptı
0
Denizli'de taşınmaz ihalesi
Denizli'de taşınmaz ihalesi
0
Otomobil at arabasına çarptı: 1 ölü
Otomobil at arabasına çarptı: 1 ölü
0
Araba hamile köpeğe çarptı. 9 yavru öldü
Araba hamile köpeğe çarptı. 9 yavru öldü
0
Aldığı arabasının yarısı başka araba çıktı!
Aldığı arabasının yarısı başka araba çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.