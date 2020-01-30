Dört mevsim gözde

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'un üst kısımlarında keşfedilen, 200 metre derinliğindeki Tazı Kanyonu, yaz- kış macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Dört mevsim gözde
30 Ocak 2020 Perşembe 16:46

Bölge halkının 'Tazı Kanyonu' olarak adlandırdığı ve Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası kanyon, tatilci ve turistlerin son dönemde gözde merkezi haline geldi. 14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde, her yıl binlerce tatilci ve turistin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için ziyaret ettiği bölgenin üst kısmındaki kanyonun muhteşem manzarası, doğa yürüyüş gruplarının da ilgisini çekiyor. İskandinav ülkelerinin fiyortlarından farksız olduğu düşünülen, 'Bilgelik Vadisi' olarak da adlandırılan Köprüçay Vadisi'nin sahip olduğu kanyonlardan biri olan Tazı Kanyonu'nda fotoğraf çektirenler arasında gelin ve damatların yanı sıra, doğa fotoğrafçıları da yer alıyor.

Bahar havası

Günümüzün fotoğraf ve video teknolojisini dronelerin yardımıyla gökyüzüne taşıyan macera tutkunları, kanyonun üzerinde uçarak eşsiz manzarayı görüntülüyor. Günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra, özel fotoğraf çekimi için kanyona gelenler, manzaranın keyfini çıkarıyor. Kanyon çevresinde, yaban hayatı canlılığı da kendini gösteriyor. Atmaca, kartal gibi yırtıcı kuşları kanyon üzerinde sık sık görmek mümkün.
Ziyaretçiler, Tazı Kanyonu'nun en tepesinde dev kayalıklar arasından Köprüçay Nehri'ni tam olarak gören noktada fotoğraf çektirmek için rafting merkezinin yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki Gaziler Köyü yolu üzerinden bu kanyona gidiyor. Genç, yaşlı demeden kanyonun güzelliklerini keşfeden tatilciler, manzaranın güzelliğini cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştiriyor. Turizm sektöründe çalışan, sık sık yurt dışı seyahatine çıktığını belirten Pelin Kozan, "Tazı Kanyonu mükemmel bir yer. Boş günümü değerlendirmek için buraya geldim. Burada kışın bahar havası yaşıyoruz" diye konuştu.
 

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