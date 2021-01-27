BALKONDA BALIK BULDU
BALKONDA BALIK BULDU
0
PANDEMİDE DEPRESYON ARTTI
PANDEMİDE DEPRESYON ARTTI
0
2 YILDA 90 KİLO VERDİ
2 YILDA 90 KİLO VERDİ
0
YENİ SÜMBÜL TÜRÜ
YENİ SÜMBÜL TÜRÜ
0

Düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Kuşadası'nda bulunan bir tekstil atölyesinde, ocakta unutulan düdüklü tencere patladı. Patlama nedeniyle çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı
27 Ocak 2021 Çarşamba 10:04

Olay Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Karaova Mahallesi'nde dün saat 18.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 64 yaşındaki Aysel Altunbaca, sahibi olduğu tekstil atölyesinde yemek yaparken, düdüklü tencereyi ocağın üstünde unuttu. Unutulan düdüklü tencere bir süre sonra patladı. Patlama nedeniyle de yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerine sararken, yaralanan Altunbaca güçlükle kendini dışarıya attı. Ancak yürüme engelli olduğu öğrenilen oğlu 42 yaşındaki Mesut Altunbaca ise alevlerden kaçamadı ve yanarak hayatını kaybetti.


Olayı gören mahalleli durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipler yangını söndürmek için içeriye girince Altunbaca'nın yanarak öldüğünü fark etti.

Kolunda ve yüzünde yanıklar oluşan anne Altunbaca ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kuşadası #düdüklü tencere patladı
Önceki Haber
Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu
Sonraki Haber
Barbie bebekten ilham aldı 90 kilo verdi
112'yi arayıp yardım isteyen kadın aranıyor
112'yi arayıp yardım isteyen kadın aranıyor
0
Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu
Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu
0
Datça'da kaybolan balıkçının cesedi Bodrum'da bulundu
Datça'da kaybolan balıkçının cesedi Bodrum'da bulundu
0
Yeni sümbül türü keşfedildi
Yeni sümbül türü keşfedildi
0
Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı
Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı
0
Akyaka'da denizin çekilmesi endişe yarattı
Akyaka'da denizin çekilmesi endişe yarattı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.