Düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Kuşadası'nda bulunan bir tekstil atölyesinde, ocakta unutulan düdüklü tencere patladı. Patlama nedeniyle çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Olay Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Karaova Mahallesi'nde dün saat 18.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 64 yaşındaki Aysel Altunbaca, sahibi olduğu tekstil atölyesinde yemek yaparken, düdüklü tencereyi ocağın üstünde unuttu. Unutulan düdüklü tencere bir süre sonra patladı. Patlama nedeniyle de yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerine sararken, yaralanan Altunbaca güçlükle kendini dışarıya attı. Ancak yürüme engelli olduğu öğrenilen oğlu 42 yaşındaki Mesut Altunbaca ise alevlerden kaçamadı ve yanarak hayatını kaybetti.



Olayı gören mahalleli durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipler yangını söndürmek için içeriye girince Altunbaca'nın yanarak öldüğünü fark etti.

Kolunda ve yüzünde yanıklar oluşan anne Altunbaca ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.