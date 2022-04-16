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Düğün takıları nedeniyle eski eşini bıçakladı!

Düğün takıları nedeniyle eski eşini bıçakladı!
16 Nisan 2022 Cumartesi 11:52

Afyonkarahisar'da Hulusi A., düğündeki takılan takıların paylaşımın nenediyle tartıştığı eski eşi Canan Tüfekçi'yi (33), sokak ortasında bıçaka yaraladı.

Dazkırı ilçesinde kuaförde çalışan Canan Tüfekçi ile 1 yıl evli kaldıktan sonra geçen aylarda boşandığı Hulusi A. arasında düğünde takılan altınların paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Dün akşam saatlerinde kuaföre gelen Hulusi A., Canan Tüfekçi'yi dışarı çıkardı. Çıkan tartışmada Hulusi A., Tüfekçi’yi bıçakladı. Vücudundaki 10'a yakın bıçak darbesi alan Canan Tüfekçi, çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. Canan Tüfekçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Hulusi A.'nın daha önce işlediği cinayetten tutuklandığı ve yaklaşık 2 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar #cinayet #eşini bıçakladı #düğün takıları
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