7 OYUNCU GİTTİ!
7 OYUNCU GİTTİ!
0
BABASININ İSTİSMARINA UĞRAMIŞ!
BABASININ İSTİSMARINA UĞRAMIŞ!
0
İZMİR YAZ SEFERLERİNİ SEVDİ
İZMİR YAZ SEFERLERİNİ SEVDİ
0
KAVUNUN FAYDALARI...
KAVUNUN FAYDALARI...
0

Düğün yolunda feci kaza: 2 ölü!

Düğün yolunda feci kaza: 2 ölü!
07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:22

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, yoldan çıkıp kayalığa çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Koçarlı ilçesi Satılar yol ayrımı girişinde meydana geldi. Taşköy Mahallesi'nden Birci Mahallesi'ne bir yakınının düğününe gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu Salih Has (69) yönetimindeki 09 FN 355 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, kayalığa çarptı. Kazada sürücü Salih Has ile yanındaki Muzaffer Aktürk (83) öldü, Mevlüt Has (90) ile Selahattin Has (82) ise yaralandı. Durumu ağır olan 2 yaralı, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölenlerin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #aydın kaza #ölüm #trafik kazası
Önceki Haber
Akşener: Erdoğan gitmeden, Türkiye zenginleşemez!
Sonraki Haber
Korkunç olay! Kızını ve torunlarını öldürdü, intihar etti!
Bahçesini sularken hayatını kaybetti!
Bahçesini sularken hayatını kaybetti!
0
Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Otogarda aşı için bağıran sağlıkçıya soruşturma!
Otogarda aşı için bağıran sağlıkçıya soruşturma!
0
Kaza ihbarına giden polis, kazada can verdi!
Kaza ihbarına giden polis, kazada can verdi!
0
Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu
Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu
0
Çalınan koç ve koyunlarına 60 gün sonra kavuştu
Çalınan koç ve koyunlarına 60 gün sonra kavuştu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.