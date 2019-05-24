Düğünde silahla atılmasın diye şahit oldular

Afyonkarahisar'da, düğünlerde silahla rastgele ateş açılmasını önlemek amacıyla başlatılan proje kapsamında, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanı, dünyaevine giren çiftin şahitliğini yaptı. Belediye başkanının kıydığı nikah sırasında masanın etrafına, düğünlerde silahla ateş açılmaması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından dövizler konuldu.

Afyonkarahisar'da, valilik himayesinde, düğün ve eğlencelerde silahla rastgele ateş açılmasının önüne geçmek amacıyla 'Silah atma, hayatını kararma' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Nuran Çelik (23) ve Satılmış Akkaş (25) çiftinin nikah şahitliğini yaparken, böyle günlerin mutluluk içinde kutlanması gerektiğini belirtti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in çiftin nikahını kaydığı masasının iki tarafına da 'Silah atma mutlu bir geleceği karartma', 'Silah atma geleceğini karartma', 'Düğün evi yas evi olmasın', 'Düğünlerde sevdikleriniz hedef olmasın' yazılı dövizler konuldu. Belediye Nikah Salonu'ndaki törenin ardından İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez, nikah cüzdanını geline verdi.

Başkan Zeybek, "İki gencimizin mutluluğu için buradayız. Sevgili müdür ve komutanımız ile nikahlarını kıydık. Emniyet güçlerimizin başlattığı silah atılmaması konusunu sonuna kadar destekliyoruz. Gelenek olan düğünlerde silah atma olayını bu kampanyayla bitirmek niyetindeyiz. Çünkü gençlerin en mutlu günü bazen keder ve mutsuzlukla bitiyor. Her türlü desteği vereceğiz bu kampanyaya" dedi.

'İstenmeyen olaylar yaşanıyor'

Emniyet Müdürü Yıldız, silahla ateş etme olaylarının Afyonkarahisar'da da görüldüğünü ve zaman zaman istenmeyen olayların meydana geldiğini belirtti. Bu olayların en aza indirilmesi ve tamamen sonlandırılması için Afyonkarahisar Valiliği himayesinde İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte çalışmalar ve bilgilendirmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

Sevinçlerimizi yaşarken bazen abartıyoruz. Bu bölgedeki düğünlerde silah atma alışkanlığını geçen yıl çok yoğun olarak gördük. Jandarmamız ve emniyet müdürlüğü olarak bu konuyla ilgili silah atılmaması ve düğünlerdeki neşemizi silahla yaralanma ve ölüm gibi elim olaylarla karartmamak için önlemler alıyoruz. Valimiz Mustafa Tutulmaz da bu konularda bize destek oluyor, bu konuya büyük önem veriyor. Biz gençlere ve düğüne katılanlara 'silah atma, geleceğini karartma' diye sesleniyoruz. Düğünlerde atılan silah orada evlenen gençlere hiçbir şekilde mutluluk veremez. Afyonkarahisar'daki vatandaşlarımıza güveniyoruz. Bu konuyla ilgili de evlenen gençlerden söz aldım. Biz de silah atılmaması için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Kimsenin gençlerin mutluluğunu silah atarak engellemesine izin vermeyeceğiz."