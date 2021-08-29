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Düğünden sonra geline koronavirüs şoku!

Denizli'nin Çameli ilçesinde düğünden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan gelinle yakın temasta olanlar karantinaya alındı

Düğünden sonra geline koronavirüs şoku!
29 Ağustos 2021 Pazar 15:58

Alınan bilgiye göre, Halise Nurselin A. ve Muhammet S, 22 Ağustos'ta Kolak Mahallesindeki bir okulun bahçesinde yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Düğünden bir gün sonra rahatsızlanan gelin, hastaneye kaldırıldı.

Halise Nurselin A'nın hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri, mahallede çalışma başlattı.

Damat Muhammet S. ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı.

Düğüne katılanların filyasyon ekipleriyle irtibata geçmesi istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #Koronavirüs #gelin koronavirüs #Karantina
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