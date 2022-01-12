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Dumlupınar Üniversitesi 100 kişi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü 100 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Dumlupınar Üniversitesi 100 kişi alacak
12 Ocak 2022 Çarşamba 09:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır.

 


İlan için başvurular 12 Ocak 2022'de başlayacak ve 15 gün sürecektir.


 

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