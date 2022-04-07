ARTEMİS HEYKELİ İZMİR'DE
ARTEMİS HEYKELİ İZMİR'DE
0
TEPKİ TOPLAYAN ŞAKA!
TEPKİ TOPLAYAN ŞAKA!
0
BU MASUM DURUŞUN NEDENİ...
BU MASUM DURUŞUN NEDENİ...
0
INSTAGRAM TACİZİ ENGELLEYEMEDİ
INSTAGRAM TACİZİ ENGELLEYEMEDİ
0

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü'nün makam şoförü kazada hayatını kaybetti!

07 Nisan 2022 Perşembe 08:35

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın makam şoförü olduğu öğrenilen 42 yaşındaki Fatih Yiğit, kaza yaptı. Kütahya-Tavşanlı karayolunda TIR'a otomobili ile arkadan çarpan Yiğit hayatını kaybetti

Kaza, dün öğleden sonra Kütahya- Tavşanlı karayolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Fatih Yiğit yönetimindeki 43 DU 213 plakalı makam otomobili, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerlemekte olan Tayfur Demir'in (33) kullandığı 63 FK 926 plakalı TIR’a arkadan çarptı. TIR’ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan Yiğit, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yiğit'in, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın makam şoförü olduğu öğrenildi. Kazayı haber alan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden Fatih Yiğit’in cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #kaza #ölüm #makam şoförü #rektör şoförü #tır kaza
Önceki Haber
Eski koca maket bıçağı ile dehşet saçtı: 2 kişi yaralı
Sonraki Haber
İzmir'de sivil toplum örgütleri de çağrı yaptı: Buca Cezaevi arazisi yeşil alan olsun!
Manisa'da kuaför evinde ölü bulundu!
Manisa'da kuaför evinde ölü bulundu!
0
Kaza yapan öğretmenin 30 saat sonra mucize kurtuluşu!
Kaza yapan öğretmenin 30 saat sonra mucize kurtuluşu!
0
Boşanmak isteyen eşini öldürdü!
Boşanmak isteyen eşini öldürdü!
0
11 yerinden bıçakladı, boğazını kesti ama hatırlamıyormuş!
11 yerinden bıçakladı, boğazını kesti ama hatırlamıyormuş!
0
Manisa'da otomobil devrildi
Manisa'da otomobil devrildi
0
Kuşadası'nda iş yeri ve meskenler kiraya verilecek
Kuşadası'nda iş yeri ve meskenler kiraya verilecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.