SEFO'DAN TACİZ İSYANI!
SEFO'DAN TACİZ İSYANI!
0
KAR FIRTINASI 34 CAN ALDI!
KAR FIRTINASI 34 CAN ALDI!
0
FATURAYI GÖRÜNCE İSYAN ETTİ!
FATURAYI GÖRÜNCE İSYAN ETTİ!
0
KÖPEK YANGIN ÇIKARDI!
KÖPEK YANGIN ÇIKARDI!
0

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polise bıçakla saldırdı!

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polise bıçakla saldırdı!
26 Aralık 2022 Pazartesi 11:06

Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan A.Ç. otomobili ile kaçmaya çalıştı. Kendisini yakalayan polislere de bıçakla saldıran şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı

Kütahya- Tavşanlı çevre yolunda polis ekipleri, gece saatlerinde şüpheli bir aracı durdurmak istedi. İhtara uymayan A.Ç., kullandığı otomobille kaçtı. Polisin peşine düştüğü otomobil, bir süre sonra TOKİ kavşağında durdu. Elinde bıçakla araçtan inip, sivil polislere saldıran A.Ç., etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen A.Ç., polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #polis #saldırı #haber
Önceki Haber
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sağlık atağı! 30 ilçede evde bakım hizmeti!
Sonraki Haber
ABD'de kar fırtınasından ölenlerin sayısı 34'e yükseldi!
Kütahya'da otomobille TIR çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kütahya'da otomobille TIR çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
0
Manisa'da zincirleme kaza: Yaralılar var!
Manisa'da zincirleme kaza: Yaralılar var!
0
Aydın'da acı kaza! Yolun karşısına geçmek isterken öldü!
Aydın'da acı kaza! Yolun karşısına geçmek isterken öldü!
0
Kütahya'da heyecanlandıran buluş! Koruma altına alındı!
Kütahya'da heyecanlandıran buluş! Koruma altına alındı!
0
Bodrum'da yeni yıl 5 gün kutlanacak! Teoman sahne alacak!
Bodrum'da yeni yıl 5 gün kutlanacak! Teoman sahne alacak!
0
Afyonkarahisar'da kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı
Afyonkarahisar'da kaza: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.