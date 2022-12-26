'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polise bıçakla saldırdı!

Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan A.Ç. otomobili ile kaçmaya çalıştı. Kendisini yakalayan polislere de bıçakla saldıran şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı

Kütahya- Tavşanlı çevre yolunda polis ekipleri, gece saatlerinde şüpheli bir aracı durdurmak istedi. İhtara uymayan A.Ç., kullandığı otomobille kaçtı. Polisin peşine düştüğü otomobil, bir süre sonra TOKİ kavşağında durdu. Elinde bıçakla araçtan inip, sivil polislere saldıran A.Ç., etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen A.Ç., polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.