Edremit Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım

Edremit Belediyesi kış aylarının gelmesi ile birlikte ihtiyaç ailelere yakacak yardımında bulunuyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından temin edilen ve kesilerek çuvallanan odunlar, mahalle muhtarlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalarla belirlenen ailelerin evlerine ulaştırılıyor. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirterek, aşevinden sıcak yemek, gıda ve giysi yardımları gibi çeşitli sosyal yardımlarla birlikte vatandaşların evlerini ısıtmalarına katkıda bulunmak amacıyla yakacak yardımlarının da yapıldığını ifade etti. Başkan Arslan, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından muhtarlarımız ile birlikte ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor. Belirlenen ailelere kış mevsiminde yakacak odunları evlerine kadar götürülüp teslim ediliyor" dedi.