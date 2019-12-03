Edremit'te dur durak yok

Edremit Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Edremit'te dur durak yok
03 Aralık 2019 Salı 14:00

Akçay Sarıkız Mahallesi'nde Remzi Molvalığolu Caddesi baştan sonra yenileniyor. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Sarıkız Mahallesi'nde yol çalışmalarına hız verdi. Remzi Molvalıoğlu Caddesi'nde eski bozuk yolların sökülmesiyle başlayan düzenleme çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bozuk yollarda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında baştan sonra yenilenecek olan cadde toplam 10 bin 500 metrekare parke taşı ile kaplanacak. Yağmur suyu hatları ve kaldırımların da ekleneceği noktada bozuk yolların yarattığı sıkıntıların önüne geçilecek. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından taş kaplama çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

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