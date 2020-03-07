Efeler'deki Tralles Parkı yenilendi

Yeşile dost bir kent için yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'ndeki Tralles Parkı'nda ağaçlandırma çalışması yaptı.

Efeler'deki Tralles Parkı yenilendi
07 Mart 2020 Cumartesi 10:21

Ekipler parkın bakım-onarım çalışmasını da gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirirken, mahalle muhtarı Funda Şenemre de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, parktaki mevcut ağaçların bakımları yapılırken, parka 19 yeni ağaç kazandırdı. Parktaki spor aletlerinin de bakım ve onarımını yapan ekipler, çocuk oyun alanı da yenilenerek modern hale getirdi.

Mahalle halkı memnun

Mesudiye mahalle muhtarı Funda Şenemre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, "İhtiyaç duyduğumuz her an Aydın Büyükşehir Belediyesi  yetkililerine ve ekiplerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Taleplerimize her zaman cevap alıyoruz. Başta Başkan Özlem Çerçioğlu olmak üzere, tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi. Şenemre, parkın yenilenmesi talebinin kısa sürede gerçekleştirilmesinin de mahalle halkını ayrıca mutlu ettiğini belirtti. Mahalle sakini kadınlar, daha öncesinde fazla kullanılmayan parkın yeni haliyle bir sosyalleşme alanı olacağını ifade etti. Özellikle yaz akşamlarını sabırsızlıkla beklediklerini belirten kadınlar, yapılan çalışma için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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