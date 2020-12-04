Ege'de Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı

Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı.

Ege'de Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı
04 Aralık 2020 Cuma 13:07

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında, lastik bottaki bir grubun yardım çağrısı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 25 sığınmacı, kıyıya getirildi. Dikili ilçesi Bademli açıklarında da Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına bırakılan 2 can salı içindeki 19 sığınmacı karaya çıkarıldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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