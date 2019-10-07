Ege'deki baraj inşaatlarında inceleme

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap ile Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Daire Başkanı Dinçer Aydoğan, tamamlandığında toplam 237 bin 70 dekar araziye su sağlayacak Ege Bölgesi'ndeki 6 barajdaki inşaat çalışmalarını inceledi.

Ege'deki baraj inşaatlarında inceleme
07 Ekim 2019 Pazartesi 14:29

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kasap ve Aydoğan; Aktaş, Rahmanlar, Yiğitler, Musacalı, Gördes ve Kelebek barajlarındaki çalışmaları yerinde inceleyerek Bölge Müdürü Ali Fuat Eker'den barajların son durumları hakkında bilgi aldı. Sulamanın önemine değinen Oğuz Kasap, söz konusu barajların bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.


Kaynak: AA
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