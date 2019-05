Ege'deki doluluk yüzde 90'ı buldu

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, Türk turizmi için Ramazan Bayramı tatilinin çok bereketli geçeceğini, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'a yaklaştığını söyledi. İşler, turizmde tüm hazırlıkların yapıldığını anlattı.

Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran 2019 Salı başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 3 Haziran Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak. Tatil süresinin 9 güne çıkarılmasıyla otellerdeki bayram hazırlıkları da hızlandı.Otel rezervasyonlarında yüzde 90 doluluğa yaklaştıklarını söyleyen ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, 9 günlük tatilin daha erken açıklanmasının bunda etkili olduğunu öne sürdü. Ailelerin bayram ziyaretlerinin ardından da tatil planları yapabileceğini anlatan İşler, "Bu yıl TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle yurt dışından ciddi talep aldık. Özellikle başta Antalya olmak üzere Asos'a kadar giden bantta yabancı turist talebi çok fazla olduğu için iç pazara sunacağımız oda sayısında geçen yıllara göre düşüş var. Vatandaşlarımız artık erken rezervasyon sistemine alıştı ve odalarını erken alıp önceden tatil planlıyor. Bu karakter yavaş yavaş Avrupalı turistten iç pazardaki yerli turiste yerleşmeye başladı. Erken rezervasyon fırsatı sunan otel işletmeleri yüzde 50'ye varan iskontolu satışlar yaptı" dedi.

Ege tercih ediliyor

Yerli turistin daha fazla Ege Bölgesi'ndeki turistik tesisleri tercih ettiğini söyleyen İşler, şöyle devam etti:Antalya 2016 ve 2017'deki daralmadan dolayı iç pazara açtığı odalarını yurt dışındaki taleplere kaydırdı. İç pazara açılan oda kapasitelerinde daralma oldu. Ege'de pansiyonlar, 3, 4 ve 5 yıldızlı şirin, deniz kıyısındaki küçük butik oteller herkesin kesesine hitap ediyor. Antalya'da tesisten çıktıktan sonra uzun bir sahil olduğu için deniz kenarında oturup bir şeyler yemek şansı daha az. Çünkü orada endüstriyel 2 bin kişilik turizm tesisleri var. Ama Fethiye'den Asos'a kadar olan kıyı şeridinde denizin kenarında rahatlıkla oturup vakit geçirme şansı var. Aynı zamanda iklimi, akşamları meltemden dolayı serin havası ve nem olmaması Ege'nin tercih edilme nedenleri arasında geliyor. Gastronomi açısından baktığımızda Ege'deki otellerde sebze, ot ve balık ağırlıklı bir mutfak var. Ama en önemlisi yaşam tarzı. Gece 01.00'e kadar insanlar sokaklarda oturuyor ve dışarda vakit geçiriyor. Antalya nem nedeniyle tercih edilmezken Ege iç pazara bu açıdan da cazip geliyor. Orta Anadolu'dan gelenler de akşamları ıslak mayosunun kurumayıp nemli kaldığı Akdeniz Bölgesi yerine Ege'yi tercih ediyor."

2023 hedefi tutturulacak

ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, 9 günlük uzun bayram tatilinde Bodrum, Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Foça, Ayvalık ve Seferihisar'daki taleplerde yoğunluk olduğunu belirterek, "Alaçatı, Foça ve Ayvalık birbirine benzer konseptlerde. Ekonomik olarak iyi durumda olan aileler Bodrum'u tercih ederken onların çocukları eğlenmek için tekneleriyle Çeşme'ye geliyor. Daha sakin ve karmaşadan uzak bir tatil isteyenler ise Ege'nin kasaba kültürüne sahip merkezlerine geliyor. Bunlar müzisyenler, yazarlar, ressamlar ya da doğayı olduğu gibi yaşamak isteyenlerden oluşuyor. Onlar bayramda mutlaka Ayvalık, Asos, Foça, Alaçatı ve Seferihisar'ı tercih ediyor. Bu kesim, tatil yaptığı yerde kasaba ruhunu yaşayıp, begonvillerle iç içe ve balıkçılarla sohbet ederek vakit geçiriyor" diye konuştu. İşler, "Bizim planlamamıza göre turizmde 2023 yılındaki hedefler 2019'da tutturulacak. 2023'deki hedefimiz ise 50 milyon turist ve 50 milyar dolar girdi yerine 70 milyon turist ve 70 milyar dolar girdi olarak yenilendi. Ama asıl hedefimiz 2033 yılında 100 milyon turist ve 100 milyar dolar girdidir. Türk turizminin bunu yapmaya gücü var. Sadece mevzuat, yönetmelik ve tanıtımla ilgili değişikliklere ihtiyaç var. Kısacası bayram çok bereketli gelecek. Türk turizmi şimdiden ekonomiye can katmak adına hazırlıklarını yapmış durumda ve doluluklar yüzde 90'a yaklaştı." dedi.

Çeşme dış pazarda da iddialı

Ramazan ayının ilk haftasında Çeşme'de beklenen bir düşüş yaşadıklarını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise ayın 20'sinden sonrası için rezervasyonların arttığını söyledi. Bayramda Çeşme'nin tamamen dolu olduğuna dikkat çeken Demir, otellerde çok az boş oda kaldığını ve rezervasyonların yüzde 90'a ulaştığını dile getirdi. Demir, 23 Haziran seçimleri nedeniyle çok fazla iptal yaşamadıklarını belirterek, "Bayramda Çeşme'de ciddi doluluk olacak. İlkbahar ile yazın buluştuğu ve deniz mevsiminin açıldığı dönem için çok mutluyuz. Güneş ve sıcak havayı görenler telefona sarılıp rezervasyon yaptırıyorlar" dedi. Çeşme'de artık yabancı turistleri de sokakta ve otellerde görmeye başladıklarını anlatan Yakup Demir, Uzak Doğu, Avrupa, Amerika hatta Afrika'dan, tur operatörlerinin dışında kendi iradeleriyle çıkıp ilçeyi gezenlerin olduğunu vurguladı. Demir, "Yabancı turistin ilgisi beklediğimiz ve bugüne kadar verdiğimiz bir mücadeleydi. İlçemizde neredeyse yüzde 20 oranında yabancı turist var. Kışın da bu turistleri görüyoruz. Özellikle haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında ciddi bir sorunumuz yok. Her şekilde doluyoruz. Tüm mücadelemiz bunun dışındaki aylarda doluluğu yakalamaktı. Termal ve Alaçatı destekli doluluklarımız hızla artmaya başladı. Yeni belediye başkanımızın da gayretli bir çalışması var. Dış pazar konusunda da iddiamızı arttırmak istiyoruz. Alıp başını giden dövizle rekabet edebilmek için yalnızca iç piyasada değil uluslararası piyasada da Çeşme'yi göstermemiz gerekir" diye konuştu.

Kuşadası'nda son satışlar

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'ndaki otellerde de çok az boş yer kaldı. Bu yıl Avrupa ülkelerinden de yoğun ilgi gören ilçede, bayrama üç hafta kalmasına rağmen otellerin büyük bölümünün tamamen dolduğu açıklandı. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, otellerdeki yerli turist rezervasyonlarının yüzde 30 ile 50 arasında değiştiğini söyledi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de erken rezervasyonlarla birlikte doluluk oranlarının yüzde 100'e çıkması bekleniyor. Tatilcilere yer sorunu yaşamamaları için mutlaka rezervasyon yaptırmaları uyarısında bulunan Bodrum Otelciler Birliği Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, "Muhtemelen bayram süresince yüzde 100 doluluklara erişeceğimizi düşünüyorum. Zaten yapılan rezervasyonlarda bunu gösteriyor" dedi.TÜRSAB Bodrum Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Araslan da bayramda Bodrum'un yüzde 100 dolu olacağını belirterek, "Bayramda Bodrum dolu olacak, öyle bekliyoruz." dedi.

Her şey dahilin miadı doldu

Her şey dahil tatilin bir satış politikası olduğunu söyleyen ÇEŞTOB Başkanı Demir, bu politikanın ömrünü doldurduğunu dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:Oteller istemeyerek bu hizmeti veriyor. Çeşme her şey dahili sevmiyor. Türkiye'nin her şey dahilden uzaklaşması lazım. Ülkemizde değerli hizmet veren otellerde odaların 50-60 Euro'lara her şey dahil satılması vicdanları rahatsız ediyor. Bundan kurtulmak lazım."Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin Güney Ege bölgesi ve Marmaris ilçesinde yüzde 90'ların üzerine ulaşan dolulukla geçeceğini söyledi. Bülbüloğlu, "9 günlük tatil ve ön rezervasyon kampanyalarıyla iç pazar talebi arttı. Ramazan Bayramı tatili için rezervasyonlarda, yurt dışında yaşayan Türk misafirlerimizden ciddi artış kaydettik. Güney Ege bölgesinde bayram güzel ve bereketli geçecektir. Yurt dışından gelecek olan Türk misafirlerimizle birlikte yüzde 90 üzerinde doluluk olacaktır. Bölgemizde yabancılara yönelik hizmet verildiği için konaklama tesislerimiz sezonu açtı, bayram tatiline de dolaysıyla hazır ve tüm misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.