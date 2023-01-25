Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce yarın Ege Denizi'nde fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu

Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
25 Ocak 2023 Çarşamba 15:17

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu, Kuzey Ege'nin kuzeyi ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına olarak esmesinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın, 27 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde kuzeyinde akşam saatlerinden itibaren güneyinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ile bölge halkı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.


Kaynak: DHA
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