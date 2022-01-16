Ege Denizi'nde deprem: 5.3 ile sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 125 kilometre uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.48'de merkez üssü Ege Denizi olan 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 18,76 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. Deprem Çanakkale ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.