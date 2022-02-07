FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
0
MAHKEME KARARINI VERDİ
MAHKEME KARARINI VERDİ
0
METAVERSE'E HAZIR MIYIZ?
METAVERSE'E HAZIR MIYIZ?
0
SESİ TİTREYEREK KONUŞTU!
SESİ TİTREYEREK KONUŞTU!
0

Ege Denizi'ne fırtına uyarısı!

Ege Denizi'ne fırtına uyarısı!
07 Şubat 2022 Pazartesi 14:32

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce Kuzey ve Güney Ege Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Kuzey Ege'de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan, yarın sabah saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeyli yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına olarak esmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Kuzey Ege'de fırtınanın 9 Şubat günü sabah saatlerinde kuzey, öğle saatlerinde genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. Güney Ege'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ile zamanla genelinde güneybatıdan, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ile zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Güney Ege'de ise fırtınanın 10 Şubat'ta sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ege denizi #fırtına #meteoroloji
Önceki Haber
Sokak köpeğine tecavüz!
Sonraki Haber
Sağlık çalışanları yarın iş bırakıyor!
Muğla'da bulunan Köyceğiz Gölü taştı!
Muğla'da bulunan Köyceğiz Gölü taştı!
0
Yatağan'da 'Ata'ya Saygı' yürüyüşü düzenlendi
Yatağan'da 'Ata'ya Saygı' yürüyüşü düzenlendi
0
Manisa kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
0
Kuşadası'nda tarım alanına yapılması planlanan GES'e tepki
Kuşadası'nda tarım alanına yapılması planlanan GES'e tepki
0
Arkadan hızla gelip öndeki araca çarptı. İşte o anlar...
Arkadan hızla gelip öndeki araca çarptı. İşte o anlar...
0
Sokak köpeğine tecavüz!
Sokak köpeğine tecavüz!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.