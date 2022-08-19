70 LİRALIK YOLA 200 LİRA İSTEDİ
70 LİRALIK YOLA 200 LİRA İSTEDİ
0
HEYKELE RUJLU SALDIRI!
HEYKELE RUJLU SALDIRI!
0
MİLLİ YÜZÜCÜYE HAPİS İSTEMİ
MİLLİ YÜZÜCÜYE HAPİS İSTEMİ
0
BU DA VOSVOS KARAVAN!
BU DA VOSVOS KARAVAN!
0

Ege Üniversitesi 63 kişi alacak

Ege Üniversitesi öğretim üyesi olarak görevlendirmek üzere 63 kişi alacağını açıkladı

Ege Üniversitesi 63 kişi alacak
19 Ağustos 2022 Cuma 10:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ege Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

19 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başlayan başvurular 15 gün sürecektir.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 408 kişi alacak
Sonraki Haber
Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Atla girdiği nehirde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Atla girdiği nehirde kaybolan kişinin cesedi bulundu
0
26 gündür kayıptı! Cinayete kurban gitmiş!
26 gündür kayıptı! Cinayete kurban gitmiş!
0
Kaçırıldım dedi, ormanda elleri ayakları bağlı bulundu. Gerçek polis sorgusunda ortaya çıktı!
Kaçırıldım dedi, ormanda elleri ayakları bağlı bulundu. Gerçek polis sorgusunda ortaya çıktı!
0
Babasından gizli kullandığı traktör sonu oldu!
Babasından gizli kullandığı traktör sonu oldu!
0
Bu kez Didim'de bir kadın erkek şiddetine kurban gitti!
Bu kez Didim'de bir kadın erkek şiddetine kurban gitti!
0
Eşini ve bir kişiyi öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
Eşini ve bir kişiyi öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.