Ege Yıldıztepe'ye aktı

Devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki gericiler tarafından katledilişlerinin 89. yılında Menemen'de anıldı. Soğuk ve yağmura rağmen törenlere büyük katılım oldu.

Cumhuriyeti ve devrimlerini korumak için canlarını feda eden Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki şehit edilişlerinin 89. yılında törenlerle anıldı. Sabah saatlerinde başlayan törenlerde Vali Yardımcısı Mehmet Ali Barış, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Kubilay Ailesi ve komutanların katıldığı resmi törende, şehit Asteğmen Kubilay Anıtı'na çelenk bırakıldı. Sivil toplum örgütleri ile vatandaşların katıldığı 'Demokrasi ve Laiklik' yürüyüşü saat 10.30'da Şehir Stadı önünden başladı. Binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katıldı. Menemen Belediyesi tarafından bu güne özel olarak yaptırılan 500 metrelik bayrağı taşıyan İzmirliler, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz, Şehit Kubilay'ın torunlarıyız. Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Program, Yıldıztepe'de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Onlar ecdadımızdır

Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Kubilayları, Abdi İpekçileri, Uğur Mumcuları, hepsinin birden anıldığını söyledi, "Çünkü onlar Cumhuriyet şehidi, Atatürk devrimlerinin bekçileridir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Fehmi Kubilay'a ve iki bekçimize yapılan suikast, onların barbarca öldürülmeleri aslında cumhuriyet ile rövanşın nereden başladığını gösteriyor. Tüm Cumhuriyet şehitleri gibi, bizler de Cumhuriyetimiz'in bekçileriyiz. Daha iki gün önce bir televizyon programında, sözde bir tarihçi benim hemen arkamda bulunan heykele 'Rezillik' dedi. Menemenliler olarak, Cumhuriyetçiler olarak, Atatürk devrimlerinin savunucuları olarak diyoruz ki; sizin bu 'Rezillik' dediğiniz şey, bizim ecdadımızdır. Bizim onurumuzdur, tarihimizdir. Bu arkamda gördüğünüz anıt heykel Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurudur" dedi.

Milyonlarca Kubilay

Başkan Soyer de, Menemen olayının Cumhuriyetin hangi bedeller ödenerek bugünlere geldiğinin kanıtı olduğunu söyledi, şunları söyledi: "Tarih Menemen olayını gerçekleştirenleri, demokrasinin, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu cumhuriyeti, halkın düşmanları olarak yazdı. Aynı tarih, cumhuriyetin değerlerini yıkmaya çalışanların karşısında dimdik duran Asteğmen Kubilay'ı, Bekçi Hasan'ı ve Bekçi Şevki'yi ise devrim şehitleri olarak yazdı. Bugün Kubilay'ı vahşice öldüren ve 'Cumhuriyet bitmiştir' diyen zihniyete, demokrasi ve devrim düşmanlarına, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru emin adımlarla yürüyerek yanıt veriyoruz. Bu tarihsel süreç, elbette cumhuriyet ve değerlerine saldırmaya, demokrasi ve halk egemenliğini yıkmaya çalışanlar oldu. Ancak buna karşı milyonlarca Kubilay, her seferinde bu değerleri korumaya ve muhafaza etmeye devam etti, ediyor, edecek" diye konuştu.

Sergi açıldı

Şehitliğe çiçekler bırakılması ile son bulan Kubilay Anıtı'daki törenin ardından saat 12.00'de Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması yapıldı. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Atatürkçü Düşünce Derneği Menemen Şube Başkanı Elif Orhan, Kubilay olayına ilişkin görüşlerini açıkladılar. Anma programı kapsamında saat 13.30'da Kubilay Kültür Merkezi'nde Oktay Özengin'in "Kubilay Tarihi Fotoğraf Sergisi" ve saat 14.30'da Tarihçi Yazar Sinan Meydan'ın "Cumhuriyet Tarihinde Kubilay Olayının Önemi" konulu paneli düzenlendi.